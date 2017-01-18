Ярославль, 18 января, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Руководители 15 управляющих компаний городов Рыбинска и Переславля-Залесского Ярославской области написали обращения прокурору региона Юрию Верховцеву с просьбой проверить законность действий по переводу коммунальных платежей жителей области в АО «Ярославский областной единый информационно-расчетный центр». Обращения рыбинских управдомов также адресовано в региональный ФАС, а переславских — в целый ряд ведомств, включая федеральное руководство ОНФ, на имя Главного жилищного инспектора России, Госдуму и т.д.

Flickr.com Квитанция

В своем письме директора коммунальных компаний говорят о том, что представители Правительства Ярославской области настоятельно рекомендуют им заключить договор с АО «ЯроблЕИРЦ», который будет начислять жителям квартплату, печатать и доставлять квитанции, а также оказывать ряд других расчетно-информационных услуг. При этом, как указывают заявители, стоимость услуг центра превышает действующую установленную стоимость в строке «Содержание и ремонт жилья» в 2,5−3 раза. Комиссия «ЯроблЕИРЦ» по проекту договора, разосланного компаниям, составляет 3,9% от стоимости коммунальных услуг. Проекты договоров рассылаются с электронной почты Департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области, а рабочие встречи с управдомами по вопросу перевода платежей проводит советник Председателя Правительства области, говорят заявители. В настоящее время аналогичные услуги управляющим компаниям оказывают частные и муниципальные организации.

Авторы письма указывают, что АО «ЯроблЕИРЦ» владеет ООО «ЕИРЦ», учредителями которой, в свою очередь, являются частные лица — некто П.А.Веревкин и А.В.Мурзин. Обе фирмы зарегистрированы в октябре-ноябре 2016 года.

«Получается, Правительство Ярославской области передает сбор финансовых средств по оплате за услуги ЖКУ со всей области частной коммерческой организации — платежному агенту без каких-либо гарантий. Уставной фонд в один миллион рублей ничто по сравнению с месячным оборотом платежей за ЖКУ по всей области, который составляет не один миллиард рублей. По факту, это лоббирование на областном уровне интересов частной структуры на фоне острой борьбы государства с коррупцией», — приводят свое мнение руководители 8 управляющих компаний из Переславля-Залесского.

Руководители управляющих компаний Рыбинска оценивают действия по созданию «ЯроблЕИРЦ» и его «продвижению» структурами регионального правительства как «навязывание необоснованных и невыгодных условий».

Представители управляющих компаний полагают, что перевод всех коммунальных платежей в одни руки приведет к удорожанию коммунальных услуг для жителей области примерно на 4%, а также разрушит привычные для людей способы оплаты, так как все банковские операции, по информации авторов писем, будет обслуживать «Сбербанк».

Кроме того, управдомы опасаются возникновения ситуации «двойных квитанций» и неверных начислений, а также банальной пропажи денег, ссылаясь на опыт Подмосковья. Переславские компании просят компетентные органы «дать оценку неправомерным действиям представителей Правительства Ярославской области, в том числе Государственного жилищного надзора, которые методами административного давления, вплоть до угрозы лишения управляющих компаний лицензий на управление МКД, понуждают заключать договоры с частным платежным агентом».

Письма по поводу единого информационно-расчетного центра подписали директора компаний «Жилсервис», «Ремкос», «Новик», «Переславская жилищная компания», «Энергия+», «УК «Белая линия», УК «Комфорт», «Теплый дом», «Управляющая компания», «Финансовый попечитель», «Управляющая компания «Запад», «Раскат Рос», «Рыбинская управляющая компания», «УК «ЖКУ», «Управляющая компания Мир».

Если переславские компании ограничились отправкой письма, то коммунальщики Рыбинска решили действовать через представительный орган власти — Рыбинский муниципальный совет. Они подготовили проект решения, в котором предлагается «считать нецелесообразным заключение договоров на информационно-расчетное обслуживание с АО «Ярославский областной единый информационно-расчетный центр» до принятия Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации». Проект этого решения был вынесен на заседание профильной комиссии совета 18 января. Однако после бурных дебатов большинство депутатов решило не принимать решение и снять вопрос с повестки дня.

«Депутаты посчитали, что ситуация уже изменилась, вносятся изменения в Жилищный кодекс, которое будет регламентировать данную сферу. Об этих изменениях губернатор мог не знать, а потому и был инициирован вопрос по ЕИРЦ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Рыбинского муниципального совета Александр Соколов.

Между тем региональные власти пока не заявляли об отказе от своих планов, как, впрочем, не заявляли публично и о наличии таких планов. По некоторым данным, в 2017 году в единый информационно-расчетный центр планируется перевести платежи 70% жителей многоквартирных домов Ярославской области.