Радио REGNUM: второй выпуск за 18 января
Москва, 18 января, 2017, 18:30 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Кремль прокомментировал заявление Надежды Савченко по Крыму и Донбассу;
- Россия согласилась на наличие личного стрелкового оружия у наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, однако высказалась против вооруженной полицейской миссии;
- Валентина Матвиенко назвала условия для отмены «закона Димы Яковлева»;
- Глава МИД Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций;
- Байден заявил об угрозе России «мировому либеральному порядку» и «предупредил» Евросоюз о «будущем вмешательстве России» в выборы 2017 года.