Тбилиси, 18 января, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Участие в парламентских выборах 2016 года в Грузии приняли участие 74% всех граждан, опрошенных в Грузии по заказу NDI в период с 4 ноября по 4 декабря. Об этом свидетельствует политическая часть исследований общественного мнения, опубликованная NDI 18 января.

Gaeser Грузинский флаг

При этом американская организация приводит и данные официальной статистики, согласно которым активность избирателей на выборах 8 октября 2016 года в Грузии составляла 51,63%. Отрицательный ответ на вопрос, участвовали ли они в выборах, дали 26% респондентов.

Если судить по данным опроса, самой высокой активность избирателей (среди респондентов NDI) была в Ахалцихе — 77%, в Тбилиси она составила 71%, в Зугдиди — 68%, в Кутаиси — 67%, а в Батуми — 66%.

Среди тех, кому ближе всего взгляды «Грузинской мечты», в выборах приняли участие 86%, среди сторонников ЕНД — 75%. Из тех, кому по взглядам не близка ни одна партия, свой выбор зафиксировали 53%. Из тех, кто отказался фиксировать свои политические симпатии, в выборах участвовали 86%.

Что касается второго тура выборов, в нем приняли участие 46% респондентов, 31% — не участвовали во втором туре, а 24% заявили, что на их участке второй тур выборов не проводился.