Москва, 18 января, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева изъявила желание присутствовать на рассмотрении диссертации министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Об этом сегодня, 18 января, пишет «Российская газета».

Kremlin.ru Владимир Мединский

Васильева подчеркнула, что рассмотрение диссертации Мединского — это научный процесс. Она призвала не устраивать вокруг этого процесса шумихи и информационной кампании.

«Это действительно будет хороший разговор. Я, честно говоря, и сама поприсутствовала бы. Не знаю, смогу ли я это сделать», — сказала министр. Она подчеркнула, что ожидает от дискуссии по диссертации Мединского «яркого научно-исторического спора».

Напомним, ранее министр Васильева уже заявила, что плагиата в диссертации Мединского не найдено.

Скандал вокруг докторской диссертации Владимира Мединского не утихает.

25 апреля минувшего года с заявлением в Миноборнауки о лишении министра культуры учёной степени обратились профессор Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, доктор исторических наук Вячеслав Козляков, профессор РГГУ, доктор исторических наук Константин Ерусалимский и эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По их мнению, работа министра культуры носит ненаучный, а местами и «прямо абсурдный» характер.