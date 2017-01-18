Ульяновск, 18 января, 2017, 17:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного изъятия из федеральной собственности двух земельных участков. Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, общая стоимость участков составляет около 6 млн рублей.

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По данным прокуратуры, в отношении Организации научного обслуживания «Опытная станция по картофелю «Ульяновская» Государственного научного учреждения Ульяновского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук была реализована процедура банкротства.

В сентябре 2015 года собранием кредиторов принято решение о создании публичного акционерного общества. В состав имущественного комплекса, внесенного в уставный капитал ПАО «Опытная станция по картофелю «Ульяновская», были включены как хозяйственные и подсобные постройки Организации, так и право аренды двух земельных участков. стоимостью около 6 млн рублей.

При этом установлено, что земельные участки находятся в федеральной собственности. Право постоянного пользования ими принадлежало Организации научного обслуживания «Опытная станция по картофелю «Ульяновская» Государственного научного учреждения Ульяновского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук.

При таких обстоятельствах действия конкурсного управляющего, оставившего юридическое лицо фактически без имущества, являются не только незаконными, но и повлекли причинение ущерба ФНС РФ и иным кредиторам.

В этой связи органы прокуратуры направили материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

На сегодняшний день по материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.195 УК РФ («Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника — юридического лица заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб»).