Москва, 19 января, 2017, 10:08 — ИА Регнум. При помощи неравнодушных людей уже весной этого года в Москве может открыться уникальный музей ретроаудиотехники и винтажных предметов «Дом винтажной музыки на ВДНХ». Так, на краудфандинговой платформе «Планета» запущен проект по сбору средств для музейного оборудования. С подробностями ИА REGNUM.

«Дом винтажной музыки на ВДНХ» Часть коллекции

Цель проекта — собрать 387 743 рубля. Он был запущен еще в середине ноября, и за это время было собрано чуть более 342 тыс. рублей. Однако до завершения сбора средств осталось две недели, а до намеченной суммы не хватает всего ничего.

По словам организаторов проекта, место для музея долго не удавалось найти. Однако в итоге был выбран один из павильонов ВДНХ — 84А, который по архитектуре и стилю 50-х годов как нельзя лучше подходит для выставки ретроаудиотехники. Но не все так просто. Павильону требовался ремонт, который организаторы выставки сейчас заканчивают своими силами и силами своих друзей. Не хватает средств только на специальное музейное оборудование: тв-панели, витрины для экспонатов, складные стулья, компьютер, столбики для канатов, сами канаты, багетное оформление нестандартных пластинок.

Организатор проекта Кристина Беленькая поделилась с корреспондентом ИА REGNUM : «Истории коллекционирования этой больше 15 лет. Началось всё давно с безобидного меломанского хобби моего супруга. Он любит музыку 50−60-х годов, всегда собирал что-то, что связано с этим. В основном пластинки, кассеты. И как-то всех вокруг заразил этой любовью.

«Дом винтажной музыки на ВДНХ» Ретроаппаратура

Был у него, как и у многих других в то время, музыкальный центр. Ну, а потом… Я уж не скажу Вам, что стало поворотной точкой или какой-то первый экспонат не вспомню. Но как-то так они стали потихоньку появляться в квартире. И пластинок стало больше разных времен, и, соответственно, захотелось послушать, «а как вот эта пластинка звучала в то время?» И так стали появляться первые патефоны-граммофоны. Некоторые просто жалко было выбрасывать, какие-то от родственников остались, чинили-ремонтировали. Что-то дарили друзья, зная, что мы собираем.

Потом, так получилось, что семья наша стала увеличиваться, и мы постепенно переезжали с места на место. Таким образом, появлялось некое новое свободное пространство, и появлялась возможность приобрести что-то еще интересное. Но всегда, да и сегодня, все эти патефоны-граммофоны-приемники, они не только живут в нашем доме как бездушные экспонаты, но мы их регулярно слушаем. С удовольствием отдыхаем в их компании вечером после работы. Если в доме собираются друзья, они всегда просят поставить что-нибудь на пластинках».

Кристина сказала, что спустя какое-то время стало заметно, что аппаратов стало уже слишком много. Друзья стали советовать выставить коллекцию на выставку. Так и зародилась эта идея.

Но одно дело что-то задумать, и совсем другое — воплотить это в жизнь. Кристина вместе с мужем очень долго искала подходящее помещение. В итоге этим проектом заинтересовалась ВДНХ, они сразу предложили несколько вариантов сотрудничества. Остановились на небольшом павильончике рядом с Домом культуры.

Коллекционеры рассчитывали, что быстро смогут открыть свою выставку. Но, к сожалению, павильон оказался в более аварийном состоянии, чем показалось на первый взгляд, поэтому ремонт в помещении продолжается до сих пор.

«Дом винтажной музыки на ВДНХ» Павильон 84А

«Очень хочется открыться к весне. Надеемся, что в марте — апреле получится. К сожалению, площадь павильона не позволяет разместить там все 500 с лишним экспонатов нашей коллекции. Но у нас нет задачи удивить количеством. Мы покажем все самое лучше, самое интересное, экспонаты с удивительной историей, аппараты, поражающие воображение. Например, в нашей коллекции есть несколько судовых граммофонов начала прошлого века с трансатлантических лайнеров. Есть удивительные подвесные граммофоны из кают-компании и настольный граммофон капитана. Есть английские аппараты уникальной серии, которые проложили некий дипломатический «мостик» между Англией и Китаем. Это потрясающая история! И много-много других», — рассказала Кристина.

Всех секретов коллекции она не стала раскрывать, решив сохранить интригу и интерес к проекту. Однако самое важное, что все аппараты, которые будут представлены на выставке, находятся в рабочем состоянии и регулярно будут демонстрировать свое звучание посетителям «Дома винтажной музыки».