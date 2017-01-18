Нижний Новгород, 18 января, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания предлагают увеличить размер выплат для детей из малоимущих семей. Проект изменений в региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование» проходит обсуждение в областном парламенте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выплаты

По мнению депутатов, в настоящее время фактический размер денежных выплат для детей из многодетных семей превышает размер выплат для детей из малоимущих семей. По мнению разработчиков законопроекта, это является социально несправедливым и представленный законопроект должен устранить этот пробел.

В соответствии с законопроектом, размер ежегодной единовременной выплаты для детей из малоимущих семей на приобретение учебной литературы, школьно-письменных принадлежностей, школьной (спортивной) формы предложено увеличить с 500 до 812 рублей, а размер ежемесячной денежной выплаты на обеспечение питанием — с 450 до 731 рубля.

Документ внесен фракцией «Единая Россия». Общая потребность в средствах областного бюджета на реализацию данного законопроекта в 2017 году составит 102,96 млн рублей.