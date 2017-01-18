Москва, 18 января, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий запрет на торговлю алкогольной и табачной продукцией в магазинах непосредственно в местах размещения касс, Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Pixabay.com Алкоголь и сигареты

Предлагалось установить ограничения по продаже табачных изделий и алкогольной продукции внутри торговых объектов общей площадью свыше 50 квадратных метров в непосредственной близости (5 метров) от мест размещения контрольно-кассовой техники (ККТ), за исключением контрольно-кассовой техники, используемой исключительно при продаже табачной либо алкогольной продукции. Законопроектом также предполагался запрет на выкладку и демонстрацию алкогольной продукции на расстоянии менее 5 метров от места размещения контрольно-кассовой техники в торговых объектах определенной площади.

«При продаже табачной и алкогольной продукции у касс таким товарам предоставляются определенные конкурентные преимущества, поскольку кассиру необходимо отвлекаться на консультирование и подбор указанной продукции для потребителя, что, с одной стороны, задерживает и ставит в неравное положение других покупателей, которые уже совершили свой выбор в торговом зале, а с другой стороны, подвергает таких покупателей, среди которых могут быть несовершеннолетние, а также лица, которым противопоказано потребление табачной и алкогольной продукции, воздействию скрытого продвижения и рекламы данной продукции», — считает автор законопроекта, член Совфеда Игорь Чернышов.

Профильный комитет не поддержал законопроект. В заключении комитета по экономической политике указывается, что запрет на выкладку и демонстрацию табачной продукции вступил в силу 1 июня 2014 года, в связи с чем предлагаемые меры «являются преждевременными, поскольку период действия этих положений недостаточен для оценки эффективности предусмотренных законом мер».

Что касается запрета на продажу алкоголя у касс, то, как отмечается в заключении комитета, законом «уже установлены достаточные ограничения мест, времени и условий розничной продажи алкогольной продукции, способа заключения договора розничной купли-продажи (запрет дистанционной продажи), а также определяются субъекты, имеющие право осуществлять розничную продажу такой продукции, и условия, которым они должны соответствовать».