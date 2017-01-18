Ставрополь, 18 января, 2017, 16:54 — ИА Регнум.



Бассейн. 1970-е

Концепцию российского курорта мирового значения представил 18 января на заседании Совета Федерации губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в рамках «Часа Ставропольского края».

«Сегодня в инвестиционном портфеле края есть проект создания транспортной инфраструктуры, который соединяет город Кисловодск с городом Сочи или Красную поляну», — процитировал слова главы региона корреспондент ИА REGNUM.

«Всего лишь 250 км, причем осталось достроить всего 95 км через два перевала», — уточнил губернатор.

«Мы уверены, что это увеличит на как минимум на 6 млн человек посещаемость наших курортов. Плюс человек может приехать полечиться на Кавминводах, покататься на лыжах в Приэльбрусье и в течение двух часов переехать покупаться в Черном море», — рассказал Владимиров.

«Это концепция первого российского курорта мирового значения. Мы уверены, что в этом будущее всех наших курортов. Когда мы объединяем столь разнонаправленные виды отдыха», — добавил он.

Владимиров также считает крайне необходимо для развития российских курортов разнообразие туристического отдыха.

«Нам необходимо сегодня развивать инфраструктуру так называемой свободной торговли. Мы уже привыкли к системе аутлет. Необходимо на федеральном уровне принятие законов о зонах свободной торговли», — заявил глава края.

Кроме того, он считает необходимым создавать на курортах масштабные парки развлечений, (диснейленды), а также на Кавминводах создать игровую зону»

«Это важнейший элемент обеспечения налогами курорты Кавминвод и событийного туризма», — добавил глава региона.

Отметим, что ранее проект трассы «Кисловодск — Сочи» уже ни раз озвучивался на федеральных площадках. Ранее ИА REGNUM сообщало, что представлено на рассмотрение было шесть вариантов дороги. Проект строительства трассы получил одобрение Минтранса и Росавтодора. Начало строительства трассы уже запланировано на 2017 год.

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В начале ноября 2016 года руководство Ставрополья представило проект трассы Кисловодск — Сочи стоимостью порядка 65 млрд рублей. 290 километров дороги протянутся по Ставрополью, Карачаево-Черкесии и Краснодарскому краю.

Строительство дороги «Кисловодск — Сочи», соединяющей два крупнейших курорта Юга России, должно дополнительно привлечь на Северный Кавказ до 10 млн туристов в год.