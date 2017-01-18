Ростов-на-Дону, 18 января, 2017, 16:49 — ИА Регнум.



Ponchikov.net Грипп

В Ростовской области растет число жителей региона, подхвативших острые респираторные вирусные инфекции. Так, эпидемический порог в донской столице превышен на 4,7%. Как сообщили ИА REGNUM в донском управлении Роспотребнадзора 18 января, в городе-миллионнике заболели более 5,3 тыс. человек.

В целом по региону зарегистрировано свыше 17 тыс. больных, обратившихся за помощью медиков. Это на 16,1% ниже эпидпорога. За прошлую неделю также было обследовано 112 человек с диагнозом ОРВИ. У 36 жителей Дона был обнаружен вирус гриппа.

Напомним, в декабре 2016 года в Ростове-на-Дону заболеваемость ОРВИ превышала эпидпорог на 5,7%. До отмены новогодних праздников не дошло, карантин в школах объявлен не был, но работа кабинетов «неотложной помощи» была продлена.

Ранее донской глава Василий Голубев назвал Ростовскую область «зоной риска». По его словам, угроза распространения гриппа и ОРВИ связана с соседством с Украиной, где прививочная кампания не проводилась.

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