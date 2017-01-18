Банжул, 18 января, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Рядовые граждане Гамбии и туристы массово покидают Банжул, столицу страны, так как президент Гамбии Яхья Джамме отказался передать власть новому президенту Адаму Барроу и ввел режим чрезвычайного положения, сообщает 18 января Reuters.

Peter Fitzgerald Карта Гамбии

Союзники президента покидают правительство. В настоящий момент восемь министров ушли в отставку, четверо из них в течение последних 48 часов. Переполненные автобусы рядовых граждан покидают столицу страны.

Напомним, срок полномочий Джамме, который поклялся править «миллиард лет», истекает 19 января. Президент Гамбии отказался передать власть кандидату от оппозиционной Объединенной демократической партии (UDP) Гамбии Адаму Барроу.

Действия президента Джамме уже вызвали политический кризис в стране и резкий протест со стороны соседей — войска ЭКОВАС на границе с Гамбией приведены в боевую готовность.