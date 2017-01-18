Энгельс, Саратовская область, 18 января, 2017, 16:45 — ИА Регнум. В Саратовской области руководство предбанкротного МУП «Энгельс-Водоканал» без торгов осуществило 10 закупок у единственного поставщика на сумму от 700 тыс. до 990 тыс. рублей и проигнорировало запрос — сколько собак закупило муниципальное предприятие и для каких целей, сообщил ИА REGNUM эксперт проекта «ЗА честные закупки», член Саратовского регионального штаба ОНФ Сергей Новиньков.

hansbenn Немецкая овчарка

В конце декабря 2016 года активистам проекта Общероссийского народного фронта «ЗА честные закупки» удалось выявить несколько неоднозначных закупок МУП «Энгельс-водоканал Энгельсского муниципального образования Саратовской области», в частности, обоснованность затрат на служебных собак была поставлена под вопрос, отметил активист.

«Официальный ответ, полученный от руководства МУП, ситуацию не прояснил: в нем нет даже информации о количестве собак, которые стоят на балансе предприятия, не говоря уже о формуле, по которой рассчитываются затраты на их содержание. Обоснованность закупки у единственного поставщика также не подтверждена», — прокомментировал ситуацию Сергей Новиньков.

Не удовлетворившись ответом Энгельсского водоканала, активисты ОНФ решили проверить, что еще в ближайшее время планирует закупить предприятие.

«Мы выявили еще более 10 закупок, каждая из которых проводится без торгов, у единственного поставщика, на сумму от 700 тыс. до 990 тыс. рублей. Среди них, например: двумя отдельными лотами по 900 тыс. рублей — поставка огнетушителей и зарядка огнетушителей; поставка печатной продукции на 700 тыс. рублей; закупка сантехники для собственных нужд на 900 тыс. рублей, стройматериалов на 990 тыс. рублей, фитингов на 990 тыс. рублей, пломб на 900 тыс рублей и так далее. Очевидно, предметы закупок не являются редкими или уникальными, чтобы приобретать их у единственного поставщика по максимальной цене. Более того, конкурентный подход позволил бы снизить затраты муниципального предприятия, находящегося в предбанкротном состоянии», — уверен эксперт ОНФ.

«Подобная закупочная практика — одна из причин плачевного положения большинства муниципальных предприятий, а значит, настало время обратить внимание надзорных органов на расходы МУПов», — подчеркнули в ОНФ.

В Саратовском региональном штабе Общероссийского народного фронта считают, что оценку закупочной деятельности МУП «Энгельс-водоканал» должна дать областная прокуратура.

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