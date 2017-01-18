Ярославль, 18 января, 2017, 16:43 — ИА Регнум. В Ярославской области новый порядок взимания платы за ОДН вступит в силу через полгода. Переходный период вводится для того, чтобы управляющие компании смогли подготовиться к работе в новых условиях, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

Приборы учёта

Такое решение принято 18 января на расширенном совещании в региональном парламенте с участием депутатов, представителей управляющих компаний и организаций топливно-энергетического комплекса, а также профильных структур правительства Ярославской области и муниципальных властей.

Изменения в порядок регулирования платы за общедомовые нужды, предусмотренные федеральным законодательством, вступили в силу с 1 января 2017 года. Суть их сводится к тому, что одним из субъектов этого процесса становятся управляющие компании. Если ранее все расходы на ОДН распределялись пропорционально между жителями домов, то теперь для жителей на уровне регионов установлен четкий норматив, а все, что свыше — будут оплачивать управдомы. Соответственно, плата за ОДН теперь включена в статью «Содержание и ремонт жилого помещения».

Однако значительная часть коммунальных организаций Ярославской области не готова работать в новых условиях, отметили в региональной думе. Представители управляющих компаний утверждают, что значительные сверхнормативные расходы станут для них непосильным бременем, которое в конечном итоге приведет к банкротству.

«Вопрос с ОДН — один из проблемных, поскольку раньше ресурсники просто распределяли все недостачи на жителей. А это и долги, и потери, и банальное воровство ресурса. Теперь выработано решение на федеральном уровне. Крупные управляющие компании уже и готовы работать по-новому, но остальные — нет. Кроме того, необходима и работа с жителями. Все сложности и тонкости применения нового закона в конкретных условиях Ярославской области требуют проработки», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета регионального Фонда капремонта, депутат областной думы Роман Фомичев.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Виктор Тамаров выражает опасение, что ввиду сверхнормативных расходов управляющие компании либо будут попросту отказываться от домов, либо находить возможность компенсировать эти затраты за счет жителей.

«Правительство РФ приняло правильный и прогрессивный документ, но он был принят 29 декабря 2016 года, а применяться должен уже с 1 января 2017 года. И, по факту, разъяснения поступили только на этой неделе. И поэтому так много вопросов по новому нормативному документу. Возможно, в Ярославской областной Думе будет создана рабочая группа, чтобы держать вопрос на контроле, чтобы он не привел к негативным социальным последствиям», — отметил Виктор Тамаров.

По итогам совещания было принято решение отодвинуть введение нового порядка платы за ОДН на полгода. В течение этого переходного периода управляющие компании и правительство должны подготовиться к работе в новых условиях. В числе необходимых мер предложено провести паспортизацию всех многоквартирных домов региона и выработать их классификатор. Для каждого типа домов должен быть установлен свой норматив потребления ресурсов на общедомовые нужды. Эта работа должна координироваться с главами городских округов и муниципальных образований, представителями управляющих и ресурсосберегающих организаций.