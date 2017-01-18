Владикавказ, 18 января, 2017, 16:43 — ИА Регнум. В МВД Северной Осетии после бегства бывшего мэра Владикавказа Сергея Дзантиева назначена служебная проверка. Как заявили в правоохранительном ведомстве 18 января, проводится она сотрудниками подразделения собственной безопасности.

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Возможно, к побегу бывшего градоначальника причастен начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД Северной Осетии. Такая информация появилась в сети Интернет, пишет информационно-аналитический портал «Кавказ Сегодня». Опубликовала эту информацию пользователь социальной сети Facebook Алена Джиоева.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергея Дзантиева подозревают в присвоении или растрате в особо крупном размере. Бывший глава города также мог быть замешан в создании организованной преступной группы из числа его непосредственных подчиненных. В декабре прошлого года бывший глава республиканской столицы был объявлен в розыск.