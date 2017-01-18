Москва, 18 января, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Последние московские протесты, связанные с обустройством городских районов и транспортной политикой городских властей, при других условиях могли бы носить политический характер — протестную деятельность организует устойчивая группа людей, которая слабо меняется с течением времени. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 января заявил председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев на девятом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба».

Kremlin.ru Сергей Собянин на приёме у Владимира Путина

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Гусев

«Это ошибка — говорить, что вся эта протестная активность не является политической. Она как бы локальна и хозяйственна, и как бы не является политической. Но если мы посмотрим, проанализируем, что это за люди, то увидим, что есть небольшое количество людей — одна и та же группа, — которая то является политически активной, то является хозяйственно протестно активной», — заявил Гусев.

По его словам, если бы в Москве не было такой протестно-хозяйственной активности, то весь этот протест вылился бы в политический антивластный проект.

«Есть вот эти 5% людей, которые будут всегда протестно настроены по отношению к власти. В этом смысле Сергей Собянин даже спасает Владимира Путина. Это был бы рейтинг Путина — в том, в чём сейчас обвиняют Собянина. А вообще это, конечно, антирейтинг власти. Просто он канализирован в сторону московской мэрии», — заявил политолог.

18 января 2017 года в пресс-центре ИА REGNUM состоялось девятое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба». Эксперты обсудили социально-экономическую и политическую ситуацию в Москве и других городах-миллионниках; проблемы взаимодействия гражданского общества и властей мегаполисов.