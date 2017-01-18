Нижний Новгород, 18 января, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Кредиторская задолженность Нижнего Новгорода по итогам 2016 года кредиторской задолженности перед поставщиками услуг составила 1 млрд. 337 млн. рублей, сократившись за год на 578 млн рублей. Об этом было заявлено в ходе заседания комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике городской думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

В частности, долги по коммунальным услугам составляют 479 млн рублей, по сфере строительства — 46 млн рублей, задолженность по школьному питанию — 132 млн рублей.

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В администрации города намерены ближайшее время подготовить график погашения сформировавшейся кредиторской задолженности до 1 октября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, рассчитаться с долгами за 2015 года администрация Нижнего Новгорода смогла лишь в ноябре года 2016.

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На 1 января 2016 года город имел кредиторскую задолженность по обязательствам предыдущего года в размере 1 млрд 915 млн рублей.

В феврале на заседании гордумы депутат Игорь Богданов инициировал вопрос о банкротстве Нижнего Новгорода. Тогда глава города и председатель городской думы Иван Карнилин счел вопрос о признании Нижнего Новгорода банкротом преждевременным и отказался выносить его на голосование.

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