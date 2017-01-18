Москва, 18 января, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России вынуждено заниматься комментированием заявлений представителей США, иногда напоминающим «бесконечный троллинг», но никакой радости от этого не испытывает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Цитата из к/ф «Маска». Реж. Чак Рассел. 1994. США Провоцирование «троллинга»

Данное заявление вызвано замечаниями в некоторых СМИ, что Сергей Лавров и МИД России в последнее время превратились в «министерство троллинга».

По словам Захаровой, российскому внешнеполитическому ведомству давно надоело комментировать мало адекватные заявления представителей руководства США, но МИД России просто вынужден реагировать на них.

Несмотря на то, что серьёзно относиться к большинству из этих заявлений просто невозможно, «Макфолы, Маккейны и Пауэры» регулярно создают информационные поводы для комментариев в жанре «троллинга».