Москва, 18 января, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Внедряемые информационные технологии в Москве по управлению и контролю городской власти, а также мониторингу общественного настроения не используются местной властью в нужном ключе: их никто не анализирует и не обсуждает. Недовольство проводимой политикой Сергея Собянина может быть использовано оппозиционными силами в своих интересах. Об этом заявил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, президент компании «Максимов консалтинг» Андрей Максимов, выступая сегодня, 18 января, в пресс-центре ИА REGNUM на девятом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба».

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Максимов

Недовольство проводимой политикой Сергея Собянина, которое, по мнению президента компании «Максимов консалтинг», связано с отсутствием сформированной цели и стратегии развития, а также непосредственно сообщения в адрес населения, о чем говорили другие участники круглого стола, может быть использовано оппозиционными силами в своих интересах.

Оценивая готовность московского правительства к новым вызовам, эксперт заявил: «Мы находимся в плену иллюзий, что работа по внедрению информационных порталов, например, ресурса «Активный Гражданин», нивелировала протестные движения. На самом деле, их нейтрализатором стали события на Украине. Однако это не значит, что технологии неэффективны. Это говорит о том, что сбор данных не дает обратной связи: их никто не анализирует и не обсуждает».

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов отметил, что в предстоящем году станет ясно, есть ли способность у власти договориться с элитными группами внутри города и на федеральном уровне.

Напомним, Экспертный клуб «Регион» создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Сегодня участники круглого стола проанализировали социально-экономическую и политическую ситуацию в российских городах-миллионниках, а также оценили состояние элитных групп российских мегаполисов.