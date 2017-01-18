Канберра, 18 января, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Полиция Австралии задержала шесть человек, подозреваемых в причастности к контрабанде наркотиков на сумму более чем $60 млн, сообщает 18 января Australian Associated Press.

U.S. Navy Наркотики

Четверо мужчин были арестованы в штате Виктория, еще два подозреваемых задержаны в Квинсленде. В общей сложности сотрудники полиции совершили 15 рейдов в указанных штатах. Полиция изъяла $93 тыс. наличными, наркотики и таблеточный пресс.

Задержанные принадлежат к криминальному синдикату, который занимается контрабандой наркотиков, заявил представитель полиции Нил Гагхан.

Напомним, контрабандисты находились под наблюдением полиции около года. 12 декабря 2016 года в международных водах, недалеко от города Хобарт, полиция задержала судно, на борту которого обнаружили 186 килограмм кокаина. Команда судна, в которую входили девять граждан КНР и один гражданин Сингапура, была арестована.