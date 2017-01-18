Ростов-на-Дону, 18 января, 2017, 16:19 — ИА Регнум.



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Информация об инциденте в небе, который по сообщению ряда СМИ произошел на борту Boeing 18 января, не соответствует действительности. В пресс-службе ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» новость официально прокомментировали так: «Никаких ЧП, угрожающих безопасности полетов, на рейсах авиакомпании в Ростов-на-Дону за последнее время не зафиксировано».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, издание «Лайф» проинформировало об ошибке экипажа воздушного судна Boeing-737, который вылетел из Внуково в Ростов-на-Дону. Так, якобы вместо отключения противообледенительной системы двигателей экипаж авиалайнера переключил тумблеры гидросистемы.