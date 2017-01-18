Киров, 18 января, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Смертность от случайных отравлений алкоголем в Кировской области примерно в 1,5 раза выше, чем в среднем по России и ПФО. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Ходырева.

Жозе Мальоа. Пьяницы

По ее словам, в 2016 году в регионе зарегистрировано 294 летальных исхода. За время новогодних праздников зарегистрировано 8 отравлений алкоголем, два из них привели к смерти.

По сравнению с предыдущими годами количество «новогодних» отравлений снизилось. Так, в начале 2013 года в регионе было зарегистрировано 33 таких случая, из них 16 — с летальным исходом, в 2014 году — 26 и 11, в 2015 году — 31 и 22, соответственно.

В рамках профилактических мероприятий, организованных после массового отравления в Иркутске, в Кировской области сотрудники Роспотребнадзора совместно с УВД провели около 100 проверок объектов, осуществляющих продажу спиртосодержащей непищевой продукции.

Они показали, что большинство торгующих организаций соблюдают установленные требования. Исключение составляют индивидуальные предприниматели, торгующие мелкой розницей, у которых имеется определённый «контингент» покупателей. Такая торговля зачастую ведётся скрытно, и отследить факты продажи бывает довольно проблематично.

Было отобрано 50 проб спиртосодержащей непищевой продукции, произведены её исследования на показатели безопасности и наличие токсичных примесей. В одной из взятых проб (стеклоомывающая жидкость, произведённая в Тверской области) было обнаружено превышение концентрации метилового спирта. Жидкость изъята из продажи и запрещена к реализации.

Кроме того, с 26 декабря по 17 января сотрудниками УВД было проведено более двух тысяч мероприятий, направленных на проверку соблюдения временного запрета на продажу спиртосодежащей непищевой продукции. Выявлено и пресечено 197 нарушений, из оборота изъято свыше 2 тысяч. литров спиртосодержащих жидкостей, или более 22 тыс. единиц продукции. Нарушения выявлялись в большинстве районов области, но наиболее напряжённая обстановка отмечается в Кирове. На областной центр приходятся 103 нарушения и 800 литров изъятой продукции.

Большинство нарушений выявляется в круглосуточных минимаркетах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2016 года в Иркутске от отравления непищевой спиртосодержащей жидкостью — концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом — пострадали 123 человека, 76 из них погибли.

По уголовному делу о массовом отравлении предъявлено обвинение 22 задержанным. Восемь из них находятся под стражей, девять — под домашним арестом, пять человек — под подпиской о невыезде.

После ЧП в Иркутске президент РФ Владимир Путин поручил на федеральном уровне ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, а также усилить наказание за их нарушение.

В результате в Кировской области c 26 декабря юридические лица и индивидуальные предприниматели должны были приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией.