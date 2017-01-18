Рига, 18 января, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Среди прибалтийских стран меньше всего чувствуют себя счастливыми жители Латвии, показали результаты исследования Win/Gallup International и Baltic Market Insights, сообщает LETA.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кукла с грустными глазами

Так, согласно данным исследования, проведенного в конце 2016 года, 54% литовцев считали себя счастливыми, в Эстонии этот показатель составлял 53%, а в Латвии — 49%. Однако в целом, жители трех прибалтийских стран не так счастливы, как жители всего остального мира. Глобальный индекс счастья в конце 2016 года показывал, что 59% жителей мира чувствуют себя счастливыми.

Также жители прибалтийских стран в конце 2016 года пессимистичнее жителей всего остального мира отзывались об экономике. Индекс экономических ожиданий в Литве составил 16%, в Эстонии — 15%, в Латвии — 34%. Между тем глобальный индекс экономических ожиданий составил 20%.

Во время исследования Win/Gallup International и Baltic Market Insights в конце 2016 года было опрошено 66 600 человек из 66 стран.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, результаты опроса, проведенного центром исследований SKDS в декабре 2016 года, показали, что с надеждой в будущее смотрит только 51% латвийцев, страх испытывают 38%, а 11% затрудняются с конкретным ответом.

А почти половина жителей Латвии (41%) недовольны своим финансовым положением, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу «SEB banka». По итогам этого исследования, только 23% опрошенных более или менее довольны своей финансовой ситуацией, а 30% оценивают ее нейтрально.