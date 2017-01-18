Вильнюс, 18 января, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Повседневность литовцев далека от средних показателей ЕС — пока одни следуют модным тенденциям и покупают новинки в торговых центрах, другие не могут похвастаться личным бюджетом, позволяющим купить все, что хочется, сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 января, в кредитной компании Credit Service.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Щепотка бедности. 1891

Опрос, проведенный социологической службой Baltijos tyrimai, показал, что всего 1% литовцев может купить все, что захочет. Еще 18% сказали, что им доступны крупные покупки, такие как телевизор или холодильник, но они не могли бы себе позволить купить квартиру или дачный домик.

Почти у половины жителей Литвы (46%) хватает денег только на еду и одежду, и они не могут себе позволить приобретать дорогостоящие вещи, такие как телевизор или холодильник. 24% утверждали, что от суммы денег, выделяемых на все самое необходимое, ничего не остается даже на одежду.

Исследование было проведено в ноябре 2016 года.