Москва, 18 января, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Перед предстоящими в сентябре муниципальными выборами активизируются протестные настроения. Оппозиционные силы столицы могут использовать частные неуспехи или ошибки команды Сергея Собянина как глобальное поражение всей мэрии Москвы. Об этом заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков, выступая сегодня, 18 января, в пресс-центре ИА REGNUM на девятом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Нейжмаков

«На предстоящие муниципальные выборы в Москве могут повлиять протестные настроения, которые могут поддерживаться, в том числе, оппозиционными партиями. Относительные неуспехи команды Сергея Собянина в информационной кампании его противников могут подаваться как глобальное поражение мэрии. Такие атаки могут активизироваться, руководству города следует быть готовым», — заявил эксперт.

Напомним, Экспертный клуб «Регион» создан совместно АПЭК, ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Сегодня участники круглого стола проанализировали социально-экономическую и политическую ситуацию в российских городах-миллионниках, а также оценили состояние элитных групп российских мегаполисов.