Вильнюс, 18 января, 2017, 15:56 — ИА Регнум. В Литве 2016 год был рекордным для возобновляемых энергетических ресурсов — благодаря им было изготовлено почти 2 тераватт-час электричества. Рекорд поставили ветряные электростанции, сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 января, в Ассоциации ветряных электростанций.

Pixabay.com Ветрогенератор

В прошлом году впервые в Литве ветряные электростанции произвели более 1 тераватт-час электроэнергии. Это составляет 1/10 всего потребленного в стране электричества. По данным оператора системы передачи электричества Litgrid, благодаря возобновляемым энергетическим ресурсам в 2016 году было произведено 1,977 тераватт-час энергии. Это на 23,4% больше, чем в 2015 году, когда благодаря возобновляемым энергетическим ресурсам было произведено 1,602 тераватт-час и на 68,8% больше, чем в 2014 году (1,36 тераватт-час).

В Литве, согласно предварительным данным, в прошлом году было израсходовано 10,445 тераватт-час энергии. Так что возобновляемые ресурсы удовлетворили 18,9% всей потребности страны в электричестве. Больше всего электричества было произведено с помощью ветра. В прошлом году ветряные электростанции всего произвели 1,094 тераватт-час энергии, или 10,4% от окончательного потребления электроэнергии в Литве.

По данным Ассоциации ветряных электростанций Литвы, столько электроэнергии за год потребляют около 296 тыс. жителей Литвы. Количество генерируемой ветром энергии растет с каждым годом: в 2014 году было произведено 636 гигаватт-час, а в 2015 году — 806 гигаватт-час электричества. Ветер по генерации электричества значительно опережает другие возобновляемые энергетические ресурсы. В 2016 году гидроэлектростанции произвели 449 гигаватт-час, а солнечные электростанции — 66 гигаватт-час электричества.

По словам главы Ассоциации ветряных электростанций Литвы Айстиса Радавичюса, ветер во всей энергетической системе страны занимает все более значимое место. В качестве основной причины, позволившей в этом году впервые переступить грань 1 тераватт-час, он выделяет новые, современные парки ветряных электростанций.

«В этом году деятельность начали три новых парка ветряных электростанций. В них используются три новейших технологических решения, которые значительно повысили производительность и позволили генерировать большее количество энергии, чем позволяли парки ветряных электростанций прежнего поколения. Эти парки начали работу только во второй половине 2016 года, поэтому в этом году количество энергии, производимой на ветряных электростанциях, будет еще больше», — говорит Радавичюс.

Он подчеркивает, что значение ветряной энергетики для всей энергетической системы страны должно только расти. В прошлом году уже была достигнута предусмотренная законом грань суммарной мощности ветряных электростанций в размере 500 мегаватт. Повысить мощность поможет новый этап развития ветряной энергетики. «Решение по поводу повышения предела суммарной мощности до 850 мегаватт уже назрело. Если решение будет принято, откроются новые возможности для строительства новых ветряных электростанций, которые удовлетворяли бы еще большую часть потребности в электричестве, позволили бы сократить зависимость от импорта энергии, и из-за упавших скупочных цен можно будет это сделать, не увеличивая финансовую ношу для жителей», — утверждает Радавичюс.