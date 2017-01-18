Москва, 18 января, 2017, 15:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день мэр Москвы Сергей Собянин смог консолидировать лидеров крупных городов и отстоять 1% вместо 2,5% в вопросе налога на прибыль. Однако в самой столице, которая постоянно пополняется новыми жителями, а значит и избирателями, а также руководство которой сформировано представителями различных регионов России, существуют проблемы в управлении. Они связаны с невозможностью выделить характерную типичную группу населения, а также создать стратегию развития города из-за наличия множества различных подходов. Об этом заявил директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук Владимир Климанов, выступая сегодня, 18 января, в пресс-центре ИА REGNUM на девятом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Климанов

Эксперт обратил внимание на неудавшийся опыт формирования агломераций: «Попытки установить контакт и связь между Москвой и Московской областью не удались».

Аналогичный результат, по мнению Владимира Климанова, можно наблюдать с опытом создания новых типов муниципальных образований. «Их ввели только Челябинск, Самара и Махачкала. Это говорит о том, что в других регионах и городах нет востребованности в органах местного самоуправления», — сообщил директор Института реформирования общественных финансов.

Кроме того, доктор экономических наук отметил то, что Москва постоянно испытывает приток новых жителей, то есть избирателей. В этой связи у городской власти возникает вопрос: «На кого должна быть нацелена городская стратегия развития?» Однако, как заявил эксперт, на сегодняшний день в Москве невозможно выделить одну типичную группу.

Это усугубляется еще одним фактором, о котором сообщил Владимир Климанов: «Сама команда московской власти сформирована представителями разных регионов России, что также отражается на наличие разнообразных подходов к управлению городом».

Говоря о городском бюджете Москвы, директор Института реформирования общественных финансов отметил, что в последние годы его рост был ниже средних темпов роста региональных бюджетов. Сократился и долг столицы. «В условиях падения цен на нефть московское правительство вынуждено идти на меры урезания ресурсов. Сможет ли Сергей Собянин консолидировать региональных лидеров относительно вопроса налога на прибыль? На сегодняшний день он отстоял позиции на уровне 1%, а не 2,5%», — заключил доктор экономических наук.

Напомним, Экспертный клуб «Регион» создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Сегодня участники круглого стола проанализировали социально-экономическую и политическую ситуацию в российских городах-миллионниках, а также оценили состояние элитных групп российских мегаполисов.