Санкт-Петербург, 18 января, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Общественная организация «Санкт-Петербургский союз ученых» выступила с резкой критикой решения губернатора Георгия Полтавченко о передаче Исаакиевского собора в распоряжение Русской православной церкви и призвала остановить реализацию этого решения.

Интерьер Исаакиевского собора

По мнению авторов открытого письма от имени правления, научного и координационного совета Союза ученых, «соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения <…> должны оставаться светскими государственными учреждениями».

Исаакиевский собор, как считают представители научной общественности Петербурга, стал примером конструктивного взаимодействия светского музея и религиозной общины, и этот баланс необходимо сохранить в том виде, в котором он сложился, поскольку он «учитывает интересы верующих и символизирует хорошую толерантность».

В Союзе ученых уверены, что передача РПЦ Исаакиевского собора нанесет ущерб просветительской и научной деятельности одноименного музея, нарушает права граждан, а также «порождает ненужный раскол в обществе, вызывает опасения определенной клерикализации общественной жизни и противоречит Конституции Российской Федерации, провозгласившей Россию светским государством».

Кроме того, считают авторы открытого письма, передача собора нарушит конституционное право граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

«Твердо убеждены, что передача РПЦ памятника истории, культуры и архитектуры Исаакиевского собора недопустима и должна быть остановлена», — заявили в Санкт-Петербургском союзе ученых.

Отметим, что возглавляет эту организацию в должности председателя правления доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией биополимеров ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова» Андрей Тимковский.

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Как сообщало ИА REGNUM, Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который возглавляет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, также выступил категорически против решения властей Северной столицы о передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви и заявил, что его реализация уничтожит один из лучших городских музеев.

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По решению Смольного, которое поддержано большинством депутатов Законодательного собрания Петербурга, Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом храм останется в государственной собственности Санкт-Петербурга.

В структуру ГМП «Исаакиевский собор» входят также Смольный собор, Сампсониевский собор и храм Спас на Крови. Первые два уже фактически находятся в руках РПЦ.