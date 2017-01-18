Хельсинки, 18 января, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Уездный суд Хельсинки (Финляндия) арестовал высокопоставленного чиновника городского управления образования по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением. Об этом сегодня, 18 января, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Picserver.org Коррупция

Чиновника подозревают в том, что за последние десять лет, с 2006 по 2016 годы, он освоил несколько миллионов евро на закупках ведомством ИТ-оборудования. По словам инспектора полиции Исмо Силтамяки, речь идет о крупнейшем в истории Хельсинки коррупционном расследовании.