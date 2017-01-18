Лондон, 18 января, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Научная экспедиция в Антарктиде, в которой участвуют британские учёные, может переехать из крайней южной точки планеты. Станция Halley VI находится под угрозой гибели из-за гигантского разлома на леднике Бранта, передаёт НТВ.

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Уточняется, что в составе экспедиции 30 человек. Станция находится в 17 километрах от трещины. По мнению учёных, раскрытие трещины может продолжиться.

Станция после эвакуации будет законсервирована. Учёные видят причину разлома в глобальном потеплении.

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