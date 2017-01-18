Ростов-на-Дону, 18 января, 2017, 15:36 — ИА Регнум.

Француз Фредерик Бужан получил рабочую визу и приступил к тренерской работе на берегах Дона. Теперь гандболистки «Ростов-Дона» готовятся к третьему матчу в рамках группового этапа Кубка ЕГФ под непосредственным руководством наставника. В Германию команда отправится 20 января, чтобы на следующий день сразиться с местным «Битигхаймом». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды 18 января.

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Перед тем, как начать подготовку к матчу с немками, ростовчанки проанализировали свои ошибки, допущенные в поединке с норвежками. «Слишком слабо сыграли в защите. Разница в счете стала значительной, и нам оказалось тяжело вернуться в игру. Это стало главной причиной поражения», — считает левый полусредний команды Александрина Кабрал Барбоса.

Что касается предстоящего соперника, то «Битигхайм» — очень сильный соперник с хорошим подбором игроков.

«Впереди непростая игра, но сейчас мы на правильном пути. Мы тщательно готовимся к встрече в Германии. Главное — быть сфокусированными и максимально надежно действовать в обороне. Тогда мы сможем рассчитывать на успех», — отметила гандболистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом матче группового этапа Кубка ЕГФ «Ростов-Дон» победил венгерский «Эрд» со счётом 27:24, во втором уступил норвежскому «Биасену» с результатом 24:29.

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