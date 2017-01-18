Иваново, 18 января, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Аэропорт «Иваново» имеет все возможности для обеспечения бесперебойной работы, в этом корреспондента ИА REGNUM заверили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. Правда, остается другой вопрос — как будет развиваться аэропорт в будущем: сегодня отсюда отправляется лишь пять рейсов в неделю.

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Вопрос об обеспечении бесперебойной работы гражданских аэропортов обострился после того, как в начале января, после аварийной посадки самолета, взлетно-посадочная полоса калининградского аэропорта «Храброво» оказалась заблокирована. У служб аэропорта не оказалось необходимой техники для того, чтобы эвакуировать поврежденный самолет. Это привело к задержке отправки и приема десятков рейсов, сотни пассажиров в течение почти двух суток не могли вылететь к местам назначения.

В правительстве Ивановской области ИА REGNUM пояснили, что при возникновении нештатных ситуаций службы аэропорта «Иваново» готовы обеспечить должную работу. Так, в аэропорту сформирована аварийно-спасательная команда, куда входят спасатели и нештатные аварийные расчеты, сформированные на базе служб, обеспечивающих полеты, — инженерно-авиационной, аэродромной, службы перевозок, медицинской службы. В случае какого-либо ЧП к работе привлекаются подразделения МЧС, автомобили скорой медицинской помощи. Сам аэропорт также обладает всеми необходимыми ресурсами, сообщили в департаменте, правда, не уточнили, какая именно техника имеется у аэропортных служб, сославшись на то, что аэропорт является режимным объектом.

Не должно возникнуть сложностей, заверили в департаменте, и с приемом рейсов, а также отправкой пассажиров, если аэропорт Иванова по какой-то причине приостановит работу: в этих случаях используются запасные аэропорты Ярославля и Нижнего Новгорода. «Из аэропорта «Иваново» по согласованию с авиакомпанией возможна организация доставки пассажиров автобусами до аэропортов соседних регионов, а далее авиакомпания доставляет пассажиров до места назначения», — сообщили в департаменте.

Собственной гостиницы у ивановского аэропорта нет, однако заключены договоры с гостиницами в городе. Также в департаменте транспорта уверены, что в случае необходимости все пассажиры будут обеспечены горячим питанием. Впрочем, отметили в департаменте, забота о пассажирах при отмене и задержке рейсов — информировании, размещении, возврате денег за билеты — возлагается, прежде всего, на авиакомпании.

Аэропорт «Иваново» («Иваново-Южный») расположен недалеко от областного центра — всего в семи километрах. Первые авиарейсы (грузовые, почтовые) здесь начали принимать еще в 1939 году, в 1957 году было построено здание аэровокзала. В 1970-е годы здесь построили искусственную взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перрон, места стоянок воздушных судов, а также здание типового аэровокзала, которое было способно пропускать до 400 человек в час. На 1980-е годы пришелся расцвет аэропорта — в 1987 году здесь построили современнейшее на тот момент здание аэровокзала. В 1990 году, например, из Иванова улетали рейсы в 37 городов Советского Союза, билеты раскупались на более чем 85% мест.

В 1990-х аэропорт пришел в упадок. Несмотря на то, что в 1997 году ивановский аэропорт получил статус международного, уже в 1998 году его работа фактически прекратилась.

Планы по возрождению ивановского аэропорта в 2000-х обсуждались очень активно. Для этого было создано ОАО «Золотое кольцо» — акции его в 2006 году купило правительство Москвы, которое участвовало в реконструкции аэропорта и ВПП (в рамках проекта создания и развития сети из 16 региональных аэропортов, от реализации которого потом, правда, отказались). В 2011 году акции были безвозмездно переданы правительству Ивановской области. В 2013 году компания была признана банкротом (срок конкурсного производства продлевался неоднократно), а имущество ивановского аэропорта было продано московскому ООО «Центр Авиа» за 163 миллиона 630 тысяч рублей.

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Аэропорт все же заработал — в 2008 году, после проведения реконструкции, было запущено регулярное сообщение с Москвой (АК «Атлант-Союз»). Однако уже в начале 2009 года все рейсы отменили, восстановить сообщение с Москвой удалось лишь в июле того же года, уже с другой авиакомпанией.

Аэропорт «Иваново» сделает акцент на стабилизацию сообщения с Москвой

Сейчас, спустя почти 10 лет после запуска аэропорта, уже можно говорить, что, к сожалению, многие грандиозные планы, которые тогда заявлялись, осуществить не удалось. Например, анонсированное несколько лет назад строительство второй взлетно-посадочной полосы так и не было запущено.

Среди объявленных, но так и не сбывшихся планов — и открытие международного сообщения: в 2014—2015 году звучали обещания организовать рейсы из Иваново на курорты Египта и Турции, а также в Азербайджан и Армению.

Фактически удалось лишь организовать и сохранить авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом (хотя компании-перевозчики менялись), а также на ряд южных направлений России — сезонно.

Сегодня из аэропорта «Иваново» (имеет статус федерального значения) в Москву можно улететь дважды в неделю, по вторникам и субботам, также дважды в неделю отправляются рейсы в Санкт-Петербург. С 7 января по 18 марта действуют сезонные рейсы в Сочи — раз в неделю, по субботам. С аэропортом сотрудничают две авиакомпании — «Руслайн» и «Нордавиа», а, например, «Red Wings», пришедшая в начале 2016 года, проработала лишь несколько месяцев.

2017 год начался с сокращения количества рейсов — с трех раз в неделю в Москву и Санкт-Петербург до двух раз (объем областных субсидий аэропорту на этот год значительно сокращен — до 25 млн вместо 55, как в 2016-м). Правда, добавились сезонные рейсы в Сочи (последние попали в программу субсидирования региональных авиаперевозок в РФ на 2017 год). При этом, судя по данным сервиса бронирования авиабилетов, спрос на билеты довольно высокий: ивановцы готовы летать чаще и больше.