Ямусукро, 18 января, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Вооруженные жандармы открыли огонь в портовом городе Абиджан в Кот-Д'Ивуар, они размахивали оружием и стреляли в воздух, сообщает 18 января Reuters.

Angejaures Жандарм из Кот-д'Ивуара

Жандармы, являющиеся частью полиции, после стрельбы в порту отправились в город и заблокировали главную дорогу, ведущую в Трейчвилль, пригород Абиджана, прекратив, таким образом, сообщение с этим районом.

Порт Абиджан является одним из двух основных пунктов, через которые ведется экспорт какао, главным мировым производителем которого является Кот-Д'Ивуар.

Другой инцидент произошел в Буаке, втором по величине городе страны, здесь солдаты также открыли огонь из оружия, на этот раз перед главной тюрьмой, целью было оказание давления на правительство с целью увеличения заработной платы.

17 января произошло выступление в столице, в результате чего двое солдат погибли.

Напомним, недовольство солдат недостойным, с их точки зрения, заработком, привело к мятежам по всей территории страны. Начиная с 16 января, правительство начало делать обещанные выплаты недовольным, дабы положить конец беспорядкам. Однако, выплаты вызвали возмущения со стороны тех, кто их пока не дождался, что привело к новым всплескам насилия.