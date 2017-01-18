Москва, 18 января, 2017, 15:30 — ИА Регнум. По итогам 2016 года чистый вывоз капитала из России составил 15,4 млрд долларов против 57,5 млрд долларов в 2015 году. Резкому уменьшению чистого вывоза капитала способствовало снижение интенсивности сокращения внешних обязательств банковским сектором, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ по итогам 2016 года составило 22,2 млрд долларов и было значительно ниже уровня 2015 года (69,0 млрд долларов).

Текущий счет платежного баланса России сформировался под влиянием замедления темпов снижения экспорта товаров в условиях восстановления мировых сырьевых цен при стабилизации импорта товаров и уменьшения дефицита балансов услуг и оплаты труда.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в ноябре 2016 года наблюдалось увеличение оттока капитала: по итогам января — ноября $16,1 млрд. За январь-октябрь отток капитала составил $10,4 млрд.

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