Милан, Италия, 18 января, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Полузащитник Джакомо Бонавентура продлил контракт с футбольным клубом «Милан». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Doha Stadium Plus Qatar Джакомо Бонавентура

«Милан» продлил до 30 июня 2020 года договор с Бонавентура», — говорится в сообщении.

Прежний договор между клубом и спортсменом был рассчитан до лета 2019 года.

Напомним, после девятнадцати матчей чемпионата Италии «Милан» пока находится на пятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 37 очков.