Кировск, Ленинградская область, 18 января, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Первая очередь музея «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленинградской области будет готова к 9 мая 2017 года. К праздничной дате также появится и новый барельеф на фасаде здания. Об этом сегодня, 18 января, на межрегиональной акции «На рубеже бессмертия» сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Памятная акция в честь Дня прорыва блокады Ленинграда в Ленобласти, 18.01.2017

Новая экспозиция в музейно-мемориальном комплексе дополнится 3D-диорамой и мультимедийной картой уже ко Дню Победы. Однако в полном объеме музей заработает только в следующем году.

Фасад с фигурами советских бойцов также обновят к 9 мая. Предыдущий барельеф, как сообщало ИА REGNUM, пришлось демонтировать после возмущений общественности уродливыми фигурами, изображавшими солдат Красной Армии. Вместо объемных фигур солдат уже новые мастера, как пояснил Дрозденко, установят обезличенные контуры бойцов, как и было оговорено техзаданием.

Губернатор отметил, что новый барельеф будет представлять собой нечто вроде проекции документального фильма в бронзе.

«Сейчас работает рабочая группа при участии известных академиков и скульпторов, которые окончательно утвердят ту модель, которая появится на фасаде. К 9 мая также сдадим экспозицию, где будут использованы мультимедийные технологии», — рассказал Александр Дрозденко.

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Губернатор отметил, что в Ленинградской области новые музеи, посвященные битве за Ленинград, не строились с 1980-х годов. Но сегодня в регионе строится сразу четыре музея. Первый и самый уникальный — музей «Прорыв блокады Ленинграда». Он будет, по словам Александра Дрозденко, самым современным музеем на территории Российской Федерации.

Основная часть экспозиции будет представлена трехмерным макетом, отображающим накал боевых действий и героизм солдат и офицеров 67-й армии Ленинградского фронта и конкретный бой группы бойцов 45-й гвардейской стрелковой дивизии на Невском пятачке в январе 1943 года в ходе операции «Искра». Композиция трехмерного макета будет сопровождаться мультимедийными и светотехническими решениями.

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Также сегодня монтируется современная выставка в музее «Кобона: Дорога жизни», где будут использованы интерактивные технологии: копия машины полуторки, в которую сможет присесть любой посетитель. Строится музей и во Всеволожске, посвященный летчикам-балтийцам. Кроме того, в этом году начнется строительство музея в Луге — закрытая часть и полная копия партизанского лагеря.