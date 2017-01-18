Чебоксары, 18 января, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Чувашское УФАС провело исследование рынка оказания услуг по временному накоплению твердых бытовых отходов 4−5 класса опасности с последующим их размещением. В ведомстве установили доминирующее положение ЗАО «Управление отходами» на территории Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района на данном рынке услуг с 1 января 2016 года, говорится в выписке, опубликованной на сайте ведомства.

Chuvashia.fas.gov.ru Выписка из анализа рынка оказания услуг по накоплению отходов 4-5 класса опасности с последующим размещением на объекте размещения отходов за ноябрь – декабрь 2015 – 1 квартал 2016 года

Читайте также: Путин и полигон мусорной войны: Чувашия за неделюВременной интервал исследования рынка по временному накоплению отходов с последующим размещением включил в себя ноябрь-декабрь 2015 года и I квартал 2016 года. Это связано с тем, что с 1 ноября 2015 года отходы начали вывозиться на новый полигон, и была прекращена эксплуатация Пихтулинской свалки (Чебоксарской городской санкционированной свалки отходов 4−5 класса опасности). Объём рынка, по данным ведомства, в 2015 году составил 221 684 тонн отходов. 1 января 2016 года в Чебоксарском районе была прекращена эксплуатация Ильбешевской свалки, отходы стали вывозиться на ЗАО «Управление отходами» в Новочебоксарск.

В выписке сообщается, что в типовых договорах ЗАО «Управление отходами» предметом договора является предоставление заказчику «услуги по временному накоплению отходов 4−5 класса опасности, отвечающих требованиям действующих нормативов и стандартов, применяемых к отходам, с последующим их размещением на объекте размещения отходов». В Чебоксарах до запуска полигона услугу по приему отходов оказывало АО «Спецавтохозяйство» за 43,79 руб/куб. м.

«Стоимость новой организации — ЗАО «Управление отходами» — за оказание услуги, близкой по свойствам к ранее оказываемой, составляла уже 425 руб/куб м, что на 888% превышает ранее взимаемую. После этого события можно было наблюдать, что реальное увеличение цены на услугу на 888% не привело к её замене приобретателями на иную услугу — договоры были перезаключены с новой организацией, изменилось лишь название оказываемой услуги. Реальное увеличение цены на услугу не привело к утрате продавцом выгоды от продажи товара по увеличенной цене, потому как объем заключенных договоров критически не уменьшился даже при увеличении стоимости услуги на 888%», — делают вывод в УФАС.