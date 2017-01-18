Липецк, 18 января, 2017, 15:06 — ИА Регнум. В Липецкой области сотрудники МЧС России по Липецкой области, государственной инспекции по маломерным судам, водолазы, пожарно-спасательные подразделения, медики будут дежурить в Крещенский сочельник, в ночь с 18 на 19 января, в местах массовых купаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Купель

С 10:00 18 января введен режим повышенной готовности. Инспекторы будут патрулировать водные объекты и выявлять несанкционированные места купаний, чтобы предотвратить несчастные случаи. Планируется задействовать 345 человек, больше 110 единиц техники, использовать 11 комплектов водолазного снаряжения. Кроме того, на дежурство выйдут более 700 сотрудников органов внутренних дел, свыше 250 народных дружинников, членов казачьих формирований и частных охранных предприятий.

В городах и селах обустроены 32 крещенских купели. В Липецке иордань находится на берегу реки Воронеж в районе Центральной поисково-спасательной станции, в Ельце — на пляже реки Быстрая Сосна, в городе Грязи — на пляже реки Матыра. В Данкове и Лебедяни иордань подготовлена на Дону, в Усмани и Чаплыгине — на протекающих в городской черте реках Усмань и Становая Ряса. В Шовском сельсовете Лебедянского района — в обновленном святом источнике «Зеленый колодец». Есть места для купания в Добринке, Добром, в Измалковском, Лев-Толстовском, Тербунском, Хлевенском районах. Жители Лебедянского, Липецкого, Становлянского, Чаплыгинского районов могут даже выбрать место для купания поблизости. Больше всего иорданей — на прудах, родниках и реках Елецкого района.

«В православный праздник Крещения Господня жители области придут в храм и к местам купания с особенным настроем. Поэтому очень важно обеспечить безопасность, не допустить несчастных случаев», — считает глава региона Олег Королев.

Спасатели призывают жители области во время крещенских купаний быть осторожными и посещать для этого только оборудованные места.