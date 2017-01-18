Анкара, 18 января, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Турция не считает, что потепление отношений с Россией автоматически должно привести к ухудшению отношений Анкары с Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью Anadolu.

Dbenbenn Флаги Турции и США

«Улучшение отношений с Россией не означает ухудшения отношений с Западом», — сказал Калын.

Представитель турецкого президента подчеркнул, что нет и прямой зависимости между членством Турции в НАТО и плохими отношениями со странами, не входящими в этот военный альянс.

«И, наоборот, тот факт, что Анкара является членом НАТО, не предполагает прекращения отношений с Россией, Китаем, странами Африки и Латинской Америки», — сказал он.

Также Калын обратил внимание на то, что планы Анкары не находятся полностью в русле интересов Запада или Востока: какие-то интересы совпадают с российскими, а какие-то — с американскими и европейскими. В этой связи турецкий представитель указал на несоблюдение ЕС своих обязательств перед Турцией, которые были взяты в рамках борьбы с миграционным кризисом.

Напомним, Турция ведёт переговоры об ассоциации с ЕС с 1963 года. В 2005 году начались переговоры о вступлении Турции в ЕС, и за минувшие 11 лет Анкара скорректировала своё законодательство в соответствии с европейскими стандартами. Со стороны Турции предприняты серьёзные меры для ассоциации с европейским рынком, но переговоры регулярно «заходят в тупик».

В конце 2015 года начал действовать договор между Брюсселем и Анкарой о депортации мигрантов из Греции в Турцию. В середине декабря президент Евросоюза Дональд Туск заявил, что «получил мандат» на продолжение переговоров с Турцией об ассоциации с ЕС.