Бамако, 18 января, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Количество погибших при взрыве легкового автомобиля у военного лагеря в городе Гао на северо-востоке Мали возросло до 37 человек. Об этом, как передает RT, сообщил представитель ООН.

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«В результате взрыва автомобиля у военного лагеря в городе Гао погибли не менее 37 человек», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о гибели 25 человек.

По предварительным данным, в лагере располагаются военнослужащие армии Мали и представители ряда вооруженных формирований, которые совместно участвуют в патрулировании местности на севере страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января 2017 г. на северо-востоке Мали у военного лагеря взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Теракт в городе Гао устроил террорист-смертник.

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