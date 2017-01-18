Пермь, 18 января, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Пермское УФАС России заявило о незаконном приобретении дорогостоящей иномарки для нужд чиновников Очерского муниципального района. Ведомство отметило ряд нарушений при проведении торгов.

IFCAR Автомобиль «Toyota Camry»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом УФАС, под условия технического задания подходил автомобиль единственной марки, а именно «Toyota Camry». При этом возможность поставки эквивалентного товара, как того требует законодательство, полностью исключалась.

Антимонопольная служба также установила, что заказчик формировал начальную цену контракта на основании исключительно ценовых предложений поставщиков автомобиля «Toyota Camry». На аукцион поступила только одна заявка, в которой к поставке был предложен автомобиль «Toyota Camry».

Поскольку контракт на поставку автомобиля уже заключен, Пермское УФАС России не выдало предписание об отмене аукциона. Добавим, аукцион на поставку автомобиля был объявлен 18 ноября 2016 года. Максимальная стоимость контракта составила 1,5 млн рублей. На аукцион поступила единственная заявка ООО «Терра-Моторс». С этой организацией и был заключен контракт.

Как подчеркнули в антимонопольной службе, должностные лица администрации Очерского района, виновные в нарушении законодательства, будут привлечены к административной ответственности. Размер штрафа может составлять 1% начальной цены контракта, но не менее 10 тысяч рублей и не более 50 тысяч рублей.