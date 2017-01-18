Москва, 18 января, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Проблемы в сфере управления и контроля, а также отсутствие сформированных целей и месседжей со стороны московского мэра и правительства в адрес населения вынуждает управлять столицей в ручном режиме. Это негативно сказывается на процессе взаимодействия между властью и обществом. Об этом заявил главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной, выступая сегодня, 18 января, в пресс-центре ИА REGNUM на девятом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба».

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Загребной

Эксперт отметил, что дефекты предыдущей системы управления в Москве создали препятствия для реализации заявленных целей команды Сергея Собянина: «В 2012 году часть полномочий была отдана муниципалитетам. Однако в итоге опыт не удался: той системы контроля, которую хотел сформировать Сергей Собянин, нет».

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Юрий Загребной согласился с идеями директора Института избирательных технологий Евгения Сучкова относительно отсутствия сформированного месседжа со стороны московской власти в адрес населения: «Городская власть, экспертное сообщество, чиновники не имеют цели и месседжа».

Все это в совокупности, по мнению главного редактора ИА «Моссовет», отражается на процессе коммуникации между властью и населением: «Это вынуждает вести управление городом в ручном режиме, что отражается на коммуникации: остается меньше ресурсов».

В этой связи эксперт обратил внимание на роль московского представительства партии «Единая Россия», которое могло бы использовать итоги и опыт праймериз для решения сложившейся проблемы и повлиять на процесс коммуникации, однако пока что, как считает Юрий Загребной, этого не происходит.

Напомним, Экспертный клуб «Регион» создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Сегодня участники круглого стола проанализировали социально-экономическую и политическую ситуацию в российских городах-миллионниках, а также оценили состояние элитных групп российских мегаполисов.