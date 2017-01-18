Душанбе, 18 января, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Территория Душанбе поэтапно будет расширена на 9,5 тысяч гектаров и к 2040 году площадь столицы составит 22,2 тысяч гектаров. Об этом сегодня, 18 января, сообщил директор Агентства по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана Джамшед Ахмадзода.

VargaA Душанбе. 2010

Расширение произойдет за счет земель города Гиссар и района Рудаки. Новый генеральный план находится на рассмотрении Кабинета министров, все корректировки завершены.

По словам чиновника, генеральный план таджикской столицы разработали советские архитекторы еще в 1983 году. «Однако с учетом нынешних условий данный документ при корректировке российскими специалистами существенно изменился. Корректировкой Генплана Душанбе занималось Московское ОАО «Гипрогор», — отметил главный зодчий страны.

Согласно новому главному чертежу Душанбе, столичный аэропорт будет вынесен за пределы города. Кроме того, нынешние здания республиканского парламента и Министерства сельского хозяйства будут снесены, на их месте на площади в 8 гектаров планируется строительство нового здания парламента. Снесены будут также здания Президентского дворца и театра им. Маяковского, там будет построено новое здание правительства страны.

Отметим, что сами горожане весьма негативно относятся к сносу исторических зданий в центре столицы, в 2015 году по этому поводу даже был объявлен сбор подписей под петицией на имя президента Эмомали Рахмона и мэра Душанбе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, менее недели назад, 12 января, был снят с должности бессменный руководитель столицы Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев. На его место глава государства назначил своего сына Рустама Эмомали.