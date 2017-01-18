Вашингтон, 18 января, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Тысячи байкеров планируют прибыть в Вашингтон к 20 января для участия в церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы своим присутствием обеспечить большую безопасность мероприятия, сообщает Conservative Fighters.

Free great picture Байкеры

По словам мотоциклистов, они стремятся предотвратить попытки «либтардов» — «сторонников либеральных идей, страдающих задержкой в развитии», — сорвать церемонию. Так, либеральные активисты запустили кампанию «Сорви 20 января», целью является недопущение любыми средствами принятия Трампом присяги.

«Этим либтардам следует закрыть свой рот. Это не только байкерское мероприятие, но и мероприятие сторонников Трампа. Нас много, и все мы разные, но мы едины», — указывается в заявлении байкеров. «Христиане, ветераны, байкеры, водители грузовиков, сталелитейщики, угольщики, проповедники, работники забегаловок фаст-фуда всех цветов кожи».

"Если ты американец из рабочего класса и поддерживаешь г-на президента Трампа, тогда мы будем рады видеть тебя там. Наша цель — показать нашу любовь к нашему новому президенту и стать едиными в совместном движении к солидарности, братству и единству. Храни, Бог, Америку», — написали байкеры.

Большое число различных противников Трампа планируют собраться в столице США для скоординированного срыва церемонии инаугурации. По некоторым оценкам, 20 января в столице должно собраться до 30 тыс. протестующих.