Москва, 18 января, 2017, 14:51 — ИА Регнум. В московском гражданском обществе существует большой запрос на децентрализацию городской власти. Продолжение политики «глухоты» в этих условиях будет способствовать усилению конфликта внутри города, общества, конфликтности неформальных объединений и властей. И несмотря на то, что в таких протестах идеология присутствует в минимальной степени, именно жёсткие, «полицейские» ответы властей могут способствовать нежелательной политизации этого процесса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 января заявил руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников на девятом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба».

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Колесников

«Вторжение в среду обитания городского человека вызывает в последнее время очень быструю самоорганизацию населения. Есть практики, которые как инфекция распространяются из одного московского региона в другой, есть уже определенная юридическая грамотность, есть с кем посоветоваться», — заявил Колесников.

«Несмотря на то, что эти группы «сопротивленцев» очень разные, они не всегда готовы сотрудничать друг с другом и часто распадаются, когда прагматическая проблема решена или не решена, эта способность к быстрой самоорганизации становится очень заметной», — отметил эксперт.

По его словам, для решения той или иной задачи граждане используют разные инструменты, при том весьма успешно — в том числе встречи с депутатами, петиции с живыми подписями. При этом у населения есть готовность работать с властью, однако власть не всегда отвечает им взаимностью — и именно на этом этапе возникает риск политизации протестной активности.

«Нет политического мотива для сопротивления — только узкопрагматический. Чем больше люди чувствуют давление бульдозеров, тем активнее они готовы сопротивляться и даже политизироваться, если это нужно для решения прагматической задачи. Прагматизм — это главное», — констатировал Колесников.

«Постоянно повторяется эта фраза в углубленных интервью: что мы не собираемся политизироваться, что нас политизируют, что мы не собираемся идти ни в какие партии, не собираемся призывать к акциям, мы хотим решить свои проблемы, но нас вынуждают, а иногда и стимулируют к тому, чтобы этими политическими проблемами заниматься», — подчеркнул политолог.

Эксперт отметил, что граждане часто обращаются к муниципальным депутатам, наиболее активные из которых «становятся большой жалобной книгой»: «Это интересные люди, которые заряжены добровольческой энергией, пишут жалобы, помогают людям в разных местах Москвы».

При этом граждане в первую очередь предпочитают обращаться к представителям КПРФ и «Справедливой России», в то же время дистанцируясь от малых оппозиционных партий, поскольку опасаются ненужной политизации их протеста. Так, с большим скепсисом, чем раньше, граждане относятся, например, к партии «Яблоко». В свою очередь, «Единая Россия» до «районного-дворового уровня» вовсе предпочитает не опускаться, указал эксперт.

Резюмируя вышесказанное, политолог отметил, что «муниципальные выборы 2017 года станут очень серьезным испытанием для московских властей». Политизация населения сначала начинается на уровне двора, затем выходит на более широкий уровень — районный, окружной. В этом смысле есть огромный запрос на децентрализацию полномочий в больших городах. «Люди хотят решать проблемы быстрее, на низовом уровне с публичными слушаниями, с элементами обратной связи. Им просто нужна обратная связь, им нужно решение проблемы», — указал политолог.

При этом, по словам эксперта, аналогичные тенденции видны и на примере ряда других крупных городов — в первую очередь Санкт-Петербурга. «Я не стал бы экстраполировать это не территорию всех городов, но Москва — тоже Россия и тоже симптоматичное место. Усиление конфликтности перед выборами мэра и президента… не могу сказать, что это тренд, долгосрочная тенденция, но признаки тренда очень четко просматриваются», — подытожил Колесников.

18 января 2017 года в пресс-центре ИА REGNUM проходит девятое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба». Среди главных тем в повестке мероприятия вопросы социально-экономической и политической ситуации в российских городах-миллионниках; отношений общества и городских властей, борьбы и взаимодействия городских элитных групп с крупнейшими бизнес-структурами.