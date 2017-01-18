Чебоксары, 18 января, 2017, 14:42 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 18 января, вблизи аэропорта Чебоксар упал мотопараплан. В результате происшествия погиб пилот. По данному факту проводится проверка, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

Fanflys Мотопараплан

По предварительным данным, ЧП произошло около 12:20 часов. «По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета с высоты около 70 метров. Пилот, участник авиаклуба «Чебоксарский», получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу», — говорят в ведомстве.

На месте происшествия работает следствен­но-оперативная группа. Проводится комплекс проверочных меропри­ятий, направленных на установление всех ­обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято пр­оцессуальное решение.

Напомним, что в июне 2003 года в Чувашии разбился насмерть дельтапланерист. Трагедия произошла в селе Чурашево Ибресинского района. В 2006 году пилот из Чувашии погиб на Украине: экипаж направил неисправный двухмоторный самолет возеро, чтобы спасти людей. По свидетельствам очевидцев, летчики сделали все возможное, чтобы отвернуть машину от жилых домов. Спасатели и водолазы поднимали тела погибших (трех членов экипажа) из озера, прорубая лед.