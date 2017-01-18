В Чебоксарах член авиаклуба разбился во время полёта на параплане
Чебоксары, 18 января, 2017, 14:42 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 18 января, вблизи аэропорта Чебоксар упал мотопараплан. В результате происшествия погиб пилот. По данному факту проводится проверка, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.
По предварительным данным, ЧП произошло около 12:20 часов. «По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета с высоты около 70 метров. Пилот, участник авиаклуба «Чебоксарский», получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу», — говорят в ведомстве.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что в июне 2003 года в Чувашии разбился насмерть дельтапланерист. Трагедия произошла в селе Чурашево Ибресинского района. В 2006 году пилот из Чувашии погиб на Украине: экипаж направил неисправный двухмоторный самолет возеро, чтобы спасти людей. По свидетельствам очевидцев, летчики сделали все возможное, чтобы отвернуть машину от жилых домов. Спасатели и водолазы поднимали тела погибших (трех членов экипажа) из озера, прорубая лед.