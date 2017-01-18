Рим, 18 января, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Департамент гражданской защиты Италии проверяет центральные районы страны, где были зафиксированы подземные толчки. Об этом сообщил глава службы Фабрицио Курчо, передает 18 января НТВ.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

«Мы начали проверять территорию, пока к нам никто за помощью не обращался», — заявил он.

По словам Курчо, землетрясение произошло на границе области Лацио, на расстоянии 110 км от Рима. Этот район уже пострадал от разрушительных толчков в августе 2016 года, тогда погибли около 300 человек.

Пока неизвестно, есть ли погибшие и раненые, однако повреждения и обвалы отмечены в городе Аматриче, который летом оказался почти разрушен. Согласно данным Национального института геофизики и вулканологии, эпицентр сейсмособытия находился в 10 км под землей, магнитуда толчка составила 5,3. Колебания земли ощутили жители Рима и центральных областей Лацио, Марке и Абруццо.

За первым толчком последовал второй, он произошел в 11:14 (13:14 мск) в центре страны. Магнитуда второго толчка достигла 5,7, также сообщается о третьем землетрясении магнитудой 5,5.

Специалисты поясняют, что магнитуда 5,3 не является критической для Апеннинского полуострова, однако на текущий момент ситуацию усугубляет то, что толчки регистрируются в тех районах, где в августе и октябре прошлого года уже случились землетрясения.