Мурманск, 18 января, 2017, 14:41 — ИА Регнум. В Мурманске утвердили смету Фонда капитального ремонта на будущий год. Планируется, что в 2017 году организация капитально отремонтирует на 40% больше многоквартирных домов, чем годом ранее.

Time56.ru Новый лифт

«Прогноз на этот год более чем обнадеживающий, общая копилка Фонда превысит 1 миллиард рублей, что позволит сделать капитальный ремонт в большем количестве зданий, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM член Попечительского совета Фонда капитального ремонта Мурманской области, депутат Мурманской областной Думы Иван Новокшонов. — Также Фонд берёт на себя обязательств по замене 370 лифтов в муниципальных образованиях по всей области, срок окончания этой работы запланирован на 2018 год».

Напомним, в Мурманской области утвердили краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год летом прошлого года. В краткосрочный план включили 343 многоквартирных дома, расположенные в 28 муниципальных образованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, основными видами работ при проведении капитального ремонта в 2017 году будут являться в том числе ремонт крыш, внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, электроснабжения), ремонт фасадов.