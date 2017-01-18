Москва, 18 января, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Российской Федерации (РФ) нужно быть готовой к расширению мирового рынка энергоносителей. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию новых газо‑ и нефтепроводов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Для всех очевидно, что потребность в энергетических ресурсах, безусловно, и в нашей стране в связи с ростом экономики, и в мире будет только расти, — говорит глава государства. — В том числе и будет расти потребность в углеводородном сырье».

При этом Путин добавил, что властям РФ нужно своевременно принимать «инвестиционные решения», чтобы быть готовыми к расширению рынка.

По его словам, при планировании дальнейшей работы нужно «внимательным образом реагировать» не только на то, что происходит на мировых энергетических рынках, но и смотреть на динамику развития экономики РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно декабрьскому докладу ОПЕК, ситуация на мировом рынке нефти может стабилизироваться уже во II половине 2017 г.

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