Ставрополь, 18 января, 2017, 14:29 — ИА Регнум.



Пресс-служба Совета Федерации Валентина Матвиенко

Ставропольскому краю необходимо закрепить свою продукцию на отечественном рынке, создать экспортный потенциал и принимать меры по масштабной модернизации агропромышленного комплекса. Такое мнение высказала 18 января на заседании Совета Федерации РФ спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках «Часа Ставропольского края».

Как передает корреспондент ИА REGNUM, Матвиенко посчитала важным, что одним из главных приоритетов в развитии АПК региона остается внедрение инноваций и импортозамещения.

«В регионе хорошо понимают, что вынужденные ограничения на поставку зарубежной продукции к нам в страну не будут длиться вечно, а значит, важно не сбавлять темпы роста, закрепиться на отечественном рынке, создать экспортный потенциал, принимать энергичные меры по масштабной модернизации агропромышленного комплекса», — сказала Матвиенко.

Спикер рассказала, что аграрное производство региона выросло за 2016 год на 11%, что втрое выше среднероссийских показателей. Матвиенко отметила, что «регион входит в тройку лидеров по производству зерна, которое славится высоким качеством и поставляется во многие страны мира».

«Завершение строительства крупного тепличного комплекса позволит быстро нарастить производство экологически чистых овощей. Прежде всего, редких для России сортов помидоров, которые мы видели на выставке», — рассказала Матвиенко.

«Агрохолдинг «Моя мечта» организовал экспорт лекарственных растений, пряных трав, пряностей. На его долю приходится 2% мирового урожая кориандра», — продолжила спикер Совфеда.

«В ближайших планах создание производственного кластера по выращиванию семян в Кочубеевском районе, что позволит существенно сократить импортные поставки», — добавила она.