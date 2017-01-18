Москва, 18 января, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Приравнять на уровне закона венчание к регистрации брака предложил депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Николай Богданов-Бельский. Венчание. 1904

«Мне кажется, надо рассмотреть в том числе и вопрос, чтобы венчание и регистрация брака, они были по статусу юридически приравнены», — сказал Шерин в ходе дискуссии по законопроекту о разводах.

Авторы обсуждаемого законопроекта предлагали увеличить срок, ранее которого органы ЗАГС либо суд не вправе производить расторжение брака при взаимном согласии супругов, — с 1-го до 3-х месяцев со дня подачи заявления о расторжении брак, а в случае рассмотрения дела о расторжении брака в судебном порядке установить срок для примирения супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, — в пределах 6-и месяцев.